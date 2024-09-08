Орбан не слышал о задержании в США венгра, который нарушал санкции против России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что не слышал о "проблемах" в связи с задержанием в США гражданина Венгрии, который помогал России уклоняться от санкций.

Об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября, перед участием в мероприятии в городе Кьоче на западе Венгрии, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что Служба национальной безопасности Венгрии не сообщала ему о "каких-то проблемах, связанных" с задержанием венгра Бенса Хорвата по подозрению в нарушении экспортного контроля в отношении России.

"Для Службы национальной безопасности Венгрии не является проблемой то, что кто-то пытался обойти санкции и провезти контрабандой радиостанции", – заявил венгерский премьер.

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"Национальную безопасность Венгрии защищают наши органы национальной безопасности, и пока они не обнаружили ни одной проблемы, которая бы повлияла на национальную экономику или нашу национальную безопасность", – добавил он.

В прошлом месяце в США сообщили о задержании венгра по обвинению в сговоре с другими лицами для незаконного экспорта в Россию радиокоммуникационных технологий американского происхождения.

Мужчина приобрел 200 радиостанций военного образца и намеревался экспортировать их в Россию, но ему это не удалось. Таможенная и пограничная служба США задержала груз.

По данным венгерских СМИ, к схеме контрабанды была причастна компания, связанная с московским офисом Венгерского агентства развития экспорта (HEPA), а сам Хорват связан с венгерскими дипломатическими кругами.