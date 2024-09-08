Шольц обіцяє довести до кінця розслідування підривів "Північних потоків"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька сторона зробить усе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки" восени 2022 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю ZDF.
На питання, чи довіряє він Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.
"Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли", – додав німецький канцлер.
Він запевнив, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".
Нагадаємо, 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.
Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Наприкінці серпня цього року німецьке видання Spiegel повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", втік з Польщі на українському дипломатичному автомобілі й раніше безперешкодно проїхав через територію Німеччини.
Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.