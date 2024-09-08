Шольц обещает довести до конца расследование подрывов "Северных потоков"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона сделает все для установления обстоятельств подрывов российских газопроводов "Северные потоки" осенью 2022 года.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью ZDF.
На вопрос, доверяет ли он Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.
"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", – добавил немецкий канцлер.
Он заверил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".
Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники.
В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В конце августа этого года немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сбежал из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.
О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.