В МЗС розчаровані заявою Фіцо про "нацистів" в Україні

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що остання заява прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.

Відповідний коментар увечері 9 вересня опублікувала пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

За словами Тихого, в Києві "розчаровані заявою" Фіцо на адресу українських воїнів, які захищають батьківщину та Європу від російських загарбників.

"Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті. У ХХ столітті український народ поніс багатомільйонні втрати у боротьбі з нацизмом", – нагадав речник.

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Представник МЗС також нагадав про історію Голокосту в Україні, під час якого нацисти винищили близько півтора мільйона українських євреїв, а понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", – наголосив Тихий.

Він також підтвердив готовність Києва до подальшого конструктивного діалогу, "який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами".

Раніше в понеділок під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Ще в серпні 2023 року тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Фіцо говорив, що війна в Україні почалася у 2014 році, "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську".