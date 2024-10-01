Які політичні плани має президент Польщі і що це означає для України

Термін повноважень президента Польщі Анджея Дуди на посаді глави держави добігає кінця. Наступного року відбудуться президентські вибори, й Польщу очолить інша людина.

Проте не виключено, що чинний президент не покине політику. Наразі це лише припущення, проте з’являється все більше непрямих доказів можливості такого сценарію.

Про який сценарій йдеться і що це означатиме для України, читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Пенсія чи нова партія? Президент Польщі готується до відставки, але збереже вплив на країну. Далі – стислий її виклад.

Заяви президента Польщі Анджея Дуди на цьогорічній сесії Генасамблеї ООН стосовно російсько-української війни різко контрастували у порівнянні з його минулорічними заявами.

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Якщо у 2023-му Дуда порівнював Україну з "людиною, що тоне і хапається за все, що може, і здатна втопити рятівника", то у 2024 році він сказав правильні речі на підтримку України.

Натомість, починаючи з середини року, тепер вже від представників чинного уряду Дональда Туска, включно з ним самим, почали лунати найбільш суперечливі заяви почали щодо України.

Отже, наразі саме Дуда не випускає нагоди ставити під сумнів слова та дії представників уряду.

А це може означати, що президентство може бути не останньою зупинкою на його життєвому шляху.

Найпізніше у липні 2025 році добіжить кінця другий термін президентства Анджея Дуди. Тому все частіше виникають питання про його політичне майбутнє.

Вже певний час ширяться чутки про можливу міжнародну або політичну кар’єру польського президента.

Виявляється, Дуда може бути націлений на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету. Однак, на переконання експрезидента Александра Квасневського, шанси на це практично нульові.

Тож більш цікавими (а водночас і найбільш реалістичними) є питання, чи не збирається Дуда створити власний політичний проєкт.

Тим більше, що відповідні припущення й чутки щодо цього ширяться доволі давно.

У Польщі відсутні законодавчі обмеження щодо політичної діяльності експрезидентів.

То чи не збирається Анджей Дуда продовжити політичну діяльність?

Вірогідність того, що він стане новим лідером партії "Право і справедливість" майже нульові.

Тож не маючи шансів стати наступником Качинського у "ПіС", Анджей Дуда може спробувати стати на чолі нової політичної сили.

Щоправда, на думку директорки польського Центру дослідження громадської думки Еви Марчиняк, у Дуди немає шансів створити нову політичну партію, оскільки на польському політичному тлі просто немає місця для нової правої партії.

За прогнозами Марчиняк, Дуда після завершення президентства "буде у політичній тіні".

Більш імовірним, вважає експертка, є заснування Дудою неурядової організації.

"Тоді нинішній глава кабінету президента Марчин Масталерек може стати правою рукою, а якщо так, то вони можуть створити політичний дует, який буде присутній у публічному просторі", – припустила Марчиняк.

Проте дослідження, проведене у вересні Instytut Badań Pollster для Super Express, показує, що понад 9% респондентів заявили про готовність підтримати гіпотетичну партію Дуди.

За таких розкладів поки неіснуюча партія може зайняти п’яте місце.

Ба більше, вже є політики, готові увійти до цієї політичної сили.

Цілком імовірно, що найближчим часом проллється більше світла на життя Анджея Дуди після президентства.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Пенсія чи нова партія? Президент Польщі готується до відставки, але збереже вплив на країну.