Какие политические планы у президента Польши и что это означает для Украины

Срок полномочий президента Польши Анджея Дуды на посту главы государства подходит к концу. В следующем году состоятся президентские выборы, и Польшу возглавит другой человек.

Однако не исключено, что действующий президент не покинет политику. Пока это лишь предположение, однако появляется все больше косвенных доказательств возможности такого сценария.

О каком сценарии идет речь и что это будет означать для Украины, читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Пенсия или новая партия? Президент Польши готовится к отставке, но сохранит влияние на страну. Далее – краткое ее изложение.

Заявления президента Польши Анджея Дуды на нынешней сессии Генассамблеи ООН относительно российско-украинской войны резко контрастировали по сравнению с его прошлогодними заявлениями.

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Если в 2023-м Дуда сравнивал Украину с "человеком, который тонет и хватается за все, что может, и способен утопить спасителя", то в 2024 году он сказал правильные вещи в поддержку Украины.

Зато, начиная с середины года, теперь уже от представителей действующего правительства Дональда Туска, включая его самого, начали раздаваться наиболее противоречивые заявления в отношении Украины.

Итак, сейчас именно Дуда не упускает возможности ставить под сомнение слова и действия представителей правительства.

А это может означать, что президентство может быть не последней остановкой на его жизненном пути.

Самое позднее в июле 2025 года подойдет к концу второй срок президентства Анджея Дуды. Поэтому все чаще возникают вопросы о его политическом будущем.

Уже некоторое время ходят слухи о возможной международной или политической карьере польского президента.

Оказывается, Дуда может быть нацелен на должность президента Международного олимпийского комитета. Однако, по убеждению экс-президента Александра Квасьневского, шансы на это практически нулевые.

Поэтому более интересными (а одновременно и наиболее реалистичными) являются вопросы, не собирается ли Дуда создать собственный политический проект.

Тем более, что соответствующие предположения и слухи на этот счет ходят довольно давно.

В Польше отсутствуют законодательные ограничения относительно политической деятельности экс-президентов.

Так не собирается ли Анджей Дуда продолжить политическую деятельность?

Вероятность того, что он станет новым лидером партии "Право и справедливость" почти нулевые.

Поэтому не имея шансов стать преемником Качиньского в "ПиС", Анджей Дуда может попытаться стать во главе новой политической силы.

Правда, по мнению директора польского Центра исследования общественного мнения Евы Марчиняк, у Дуды нет шансов создать новую политическую партию, поскольку на польском политическом фоне просто нет места для новой правой партии.

По прогнозам Марчиняк, Дуда после завершения президентства "будет в политической тени".

Более вероятным, считает эксперт, является основание Дудой неправительственной организации.

"Тогда нынешний глава кабинета президента Марчин Масталерек может стать правой рукой, а если так, то они могут создать политический дуэт, который будет присутствовать в публичном пространстве", – предположила Марчиняк.

Однако исследование, проведенное в сентябре Instytut Badań Pollster для Super Express, показывает, что более 9% респондентов заявили о готовности поддержать гипотетическую партию Дуды.

При таких раскладах пока несуществующая партия может занять пятое место.

Более того, уже есть политики, готовые войти в эту политическую силу.

Вполне вероятно, что в ближайшее время прольется больше света на жизнь Анджея Дуды после президентства.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Пенсия или новая партия? Президент Польши готовится к отставке, но сохранит влияние на страну.