Трамп відмовився від дебатів з Гарріс наприкінці жовтня

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від пропозиції щодо нового раунду дебатів зі своєю суперницею-демократкою Камалою Гарріс наприкінці жовтня.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп аргументував свою відмову тим, що він "виграв" попередні два раунди дебатів – проти Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс "легко переміг" Тіма Волза.

Він також стверджує, що "лідирує в опитуваннях", і що "з кожним днем відрив стає більшим", а також заявив про своє "лідерство" в усіх ключових штатах.

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"Перше, що робить боксер, програвши бій, вимагає реваншу. Зараз вже дуже пізно, процес голосування вже почався – ніякого реваншу не буде! Крім того, Камала (Гарріс. – Ред.) вчора чітко заявила, що не буде робити відмінного від Джо Байдена, тож дебатувати нема про що", – написав Трамп.

Як повідомляє Reuters, пост Трамп з’явився після того, як телеканал Fox News запропонував провести новий раунд дебатів між кандидатами у президенти США.

У своїй заяві телеканал Fox зазначив, що другі дебати "нададуть можливість кожному кандидату виступити з заключними аргументами".

Раніше телеканал CNN запропонував провести дебати в Атланті 23 жовтня, і Гарріс погодилась. Телеканал встановив четвер як крайній термін для обох кампаній, щоб відповісти на запрошення.

Трамп і раніше відкидав перспективу ще одних президентських дебатів, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу на них здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті - Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.