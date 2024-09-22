Трамп відмовився від дебатів з Гарріс на CNN 23 жовтня

Експрезидент США Дональд Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів у суботу, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як вона погодилася на дебати 23 жовтня, організовані CNN.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Вже занадто пізно", – сказав Трамп учасникам мітингу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна. Він додав, що "голосування вже почалося", і це справедливо для кількох штатів, таких як Міннесота, Південна Дакота і Вірджинія, які пропонують дострокове особисте голосування.

"Вона провела одні дебати, я провів два, вже запізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, багато в чому, але вже занадто пізно, голоси віддані, виборці вже там", – сказав він.

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Тим часом у Ліспорті, штат Пенсильванія, соратник Трампа на виборах Джей Ді Венс заявив, що готовий до повторних дебатів з кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії Тімом Волзом, через кілька хвилин після того, як Трамп сказав, що вже занадто пізно для нових дебатів. Перші дебати Венса і Волза заплановані на 1 жовтня.

Коментарі колишнього президента з'явилися після того, як Гарріс підштовхнула свого опонента до ще одних дебатів, написавши на платформі соціальних мереж X: "Я з радістю прийму другі президентські дебати 23 жовтня. Сподіваюся, Дональд Трамп приєднається до мене".

Дебати, організовані CNN, відбудуться в студії телеканалу в Атланті – відлуння червневого протистояння між Трампом і президентом Джо Байденом, яке виявилося катастрофічним для президента і, зрештою, прискорило завершення його передвиборчої кампанії та підтримку Гарріс. Запропоновані дебати відбуватимуться за тими ж правилами, що й червневі дебати, коли кандидати відповідатимуть на запитання протягом 90 хвилин без живої аудиторії.

Раніше в суботу прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що колишній президент не прийме пропозицію про дебати, посилаючись на попередні коментарі Трампа, зроблені ним на своїй соціальній платформі Truth Social.. У дописі від 12 вересня, через два дні після перших дебатів між Гарріс і Трампом, він стверджував, що третіх дебатів не буде.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.