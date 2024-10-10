Як поїздка Орбана до Європарламенту перетворилася для нього у суцільне пекло

Поїздка прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Страсбурга на сесію Європарламенту виявилася нервовою і перетворилася на затяжну політичну битву, яку він катастрофічно програв.

Вчорашні дебати у Європарламенті не тільки підтвердили ізоляцію прем’єра Угорщини Віктора Орбана в ЄС (що вже давно не є новиною), а перетворили його на persona non grata. Конфлікт пішов ще далі. Всупереч правилам європейської політики, у Страсбурзі прем’єру Угорщини зараз відкрито та публічно бажають провалу та відставки, причому це збирає майже консенсус!

Про результати візиту угорського прем’єра на сесію Європарламенту чиатйте в ґрунтовному аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Європейське приниження Орбана. Як візит у Страсбург став катастрофою для лідера Угорщини. Далі – стислий виклад статті.

Відносини Віктора Орбана з Європейським Союзом не є дружніми вже багато років поспіль, але з плином часу вони стають дедалі складнішими. П’ятиразовий угорський прем’єр звик шантажувати ЄС, і Україна та війна стала для нього просто зручним інструментом (нічого особистого, просто боротьба за великі гроші). При цьому урядова пропаганда в Угорщині послідовно демонізує ЄС і покладає на нього усі проблеми країни.

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На особистому рівні Орбан має давні суперечки з низкою західноєвропейських урядовців. Але найбільші критики угорської авторитарної держави – це все ж депутати Європарламенту.

То навіщо ж він приїхав до Страсбурга?

Оскільки у ЄС є традиція, що прем’єр головуючої держави один раз на пів року робить звіт перед європарламентарями про свою програму – то Орбан дійсно мав приїхати до Страсбурга, навіть розуміючи, що його там не дуже люблять.

Початок візиту виявився надихаючим для нього. Після пресконференції в будівлі ЄП, що зібрала аншлаг, після зустрічі з дружніми до нього ультраправими євродепутатами Орбан навіть написав кілька постів про захоплення власними успіхами.

А потім він прийшов до пленарної зали – і це стало справжнім холодним душем.

Складно згадати іншого політичного лідера, якого Європарламент зустрічав би настільки вороже.

Треба наголосити: вступна промова гостя не містила прямих образ на адресу Європи або чогось подібного, і це було навіть нетипово для угорського прем’єра. Навпаки, відчувалося, що він намагається побудувати діалог з євродепутатами.

Однак виступ Орбана був переповнений відвертою брехнею та маніпуляціями.

Крім того, він взагалі нічого не говорив про Україну. Немов не помічаючи війну, він, втім, заговорив про розширення ЄС – але не у контексті України.

Після угорського прем’єра слово надали президентці Єврокомісії; за процедурою, їхні виступи мали б бути пов’язаними чи навіть спільними. Бо ж головуюча держава і "європейський уряд" разом керують Європейським Союзом і мають тісно співпрацювати та координуватися.

Але не у випадку з Угорщиною.

Складно пригадати настільки жорсткий "наїзд" на чинного лідера держави ЄС від чинної керівниці Єврокомісії. Але можна стверджувати: цей день став вододілом у відносинах Орбана з Єврокомісією.

У відповіді Орбан вже відійшов від спроб бути нейтральним і пішов на ескалацію конфлікту з президенткою ЄК, раз вже той став відкритим і неприхованим. Він, зокрема, поклав на Урсулу фон дер Ляєн частину відповідальності за "українську поразку"

Орбан, очевидно, розумів, що такі заяви – шлях до ізоляції. Але куди вже більше?

Взагалі перебіг дебатів можна описати фразою "всі, крім ультраправих – проти Орбана".

Але навіть виступи його однопартійців із партії "Фідес" не запам'яталися яскравістю, а викликали зовсім інші думки.

І це лише посилило відчуття того, наскільки провальним став для Орбана візит до Страсбурга.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Європейське приниження Орбана. Як візит у Страсбург став катастрофою для лідера Угорщини.