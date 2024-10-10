Как поездка Орбана в Европарламент превратилась для него в сплошной ад

Поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в Страсбург на сессию Европарламента оказалась нервной и превратилась в затяжную политическую битву, которую он катастрофически проиграл.

Вчерашние дебаты в Европарламенте не только подтвердили изоляцию премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС (что уже давно не новость), а превратили его в persona non grata. Конфликт пошел еще дальше. Вопреки правилам европейской политики, в Страсбурге премьеру Венгрии сейчас открыто и публично желают провала и отставки, причем это собирает почти консенсус!

О результатах визита венгерского премьера на сессию Европарламента читайте в глубоком анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Европейское унижение Орбана. Как визит в Страсбург стал катастрофой для лидера Венгрии. Далее – краткое изложение статьи.

Отношения Виктора Орбана с Европейским Союзом не являются дружественными уже много лет подряд, но с течением времени они становятся все более сложными. Пятикратный венгерский премьер привык шантажировать ЕС, и Украина и война стала для него просто удобным инструментом (ничего личного, просто борьба за большие деньги). При этом правительственная пропаганда в Венгрии последовательно демонизирует ЕС и возлагает на него все проблемы страны.

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На личном уровне Орбан имеет давние споры с рядом западноевропейских чиновников. Но самые большие критики венгерского авторитарного государства – это все же депутаты Европарламента.

Так зачем же он приехал в Страсбург?

Поскольку в ЕС есть традиция, что премьер председательствующего государства один раз в полгода делает отчет перед европарламентариями о своей программе – то Орбан действительно должен был приехать в Страсбург, даже понимая, что его там не очень любят.

Начало визита оказалось вдохновляющим для него. После пресс-конференции в здании ЕП, собравшей аншлаг, после встречи с дружественными к нему ультраправыми евродепутатами Орбан даже написал несколько постов о восхищении собственными успехами.

А потом он пришел в пленарный зал – и это стало настоящим холодным душем.

Сложно вспомнить другого политического лидера, которого Европарламент встречал бы настолько враждебно.

Надо подчеркнуть: вступительная речь гостя не содержала прямых оскорблений в адрес Европы или чего-то подобного, и это было даже нетипично для венгерского премьера. Наоборот, чувствовалось, что он пытается построить диалог с евродепутатами.

Однако выступление Орбана было переполнено откровенной ложью и манипуляциями.

Кроме того, он вообще ничего не говорил об Украине. Словно не замечая войну, он, впрочем, заговорил о расширении ЕС – но не в контексте Украины.

После венгерского премьера слово предоставили президенту Еврокомиссии; по процедуре, их выступления должны были бы быть связанными или даже совместными. Ведь председательствующее государство и "европейское правительство" вместе руководят Евросоюзом и должны тесно сотрудничать и координироваться.

Но не в случае с Венгрией.

Сложно припомнить столь жесткий "наезд" на действующего лидера государства ЕС от действующей руководительницы Еврокомиссии. Можно утверждать: этот день стал водоразделом в отношениях Орбана с Еврокомиссией.

В ответ Орбан уже отошел от попыток быть нейтральным и пошел на эскалацию конфликта с президентом ЕК, раз уж тот стал открытым и нескрываемым. Он, в частности, возложил на Урсулу фон дер Ляйен часть ответственности за "украинское поражение".

Орбан, очевидно, понимал, что такие заявления – путь к изоляции. Но куда уж больше?

Вообще ход дебатов можно описать фразой "все, кроме ультраправых – против Орбана".

Но даже выступления его однопартийцев из партии "Фидес" не запомнились яркостью, а вызвали совсем другие мысли.

И это лишь усилило ощущение того, насколько провальным стал для Орбана визит в Страсбург.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Европейское унижение Орбана. Как визит в Страсбург стал катастрофой для лидера Венгрии.