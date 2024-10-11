Литва витратить 12 млн євро на облаштування укриттів у Вільнюсі
Наступного року уряд Литви витратить 12 млн євро на нові та вже наявні укриття у столиці країни Вільнюсі.
Про це заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".
Напередодні очільниця литовського МВС представила плани розвитку укриттів у литовській столиці.
"Що стосується 2025 року, то 12 млн євро виділено саме на встановлення і поліпшення укриттів", – сказала Білотайте.
Своєю чергою мер Вільнюса Валдас Бенкунскас каже, що його муніципалітет готовий надати укриття всьому населенню міста.
"За необхідності ми могли б розмістити під землею два таких міста, як Вільнюс", – сказав Бенкунскас.
Міністерство внутрішніх справ поставило собі за мету, щоб у разі небезпеки 40% населення в районних муніципалітетах країни було захищене в укриттях, 60% – у містах, а середній показник по країні становив 50%.
Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.
Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.