Литва витратить 12 млн євро на облаштування укриттів у Вільнюсі

Наступного року уряд Литви витратить 12 млн євро на нові та вже наявні укриття у столиці країни Вільнюсі.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні очільниця литовського МВС представила плани розвитку укриттів у литовській столиці.

"Що стосується 2025 року, то 12 млн євро виділено саме на встановлення і поліпшення укриттів", – сказала Білотайте.

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Своєю чергою мер Вільнюса Валдас Бенкунскас каже, що його муніципалітет готовий надати укриття всьому населенню міста.

"За необхідності ми могли б розмістити під землею два таких міста, як Вільнюс", – сказав Бенкунскас.

Міністерство внутрішніх справ поставило собі за мету, щоб у разі небезпеки 40% населення в районних муніципалітетах країни було захищене в укриттях, 60% – у містах, а середній показник по країні становив 50%.

Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.