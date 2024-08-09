В Естонії перше місто повністю покрили системою сирен оповіщення

В Естонії місто Пайде стало першим населеним пунктом, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Рятувальний департамент спільно з Центром інформаційних технологій і розвитку МВС створює національну мережу сирен, за допомогою якої в умовах небезпечних кризових ситуацій буде проінформовано якомога більше людей одночасно.

Естонська держава використовуватиме сирени разом із додатковими способами оповіщення, такими як SMS, сайт kriis.ee і кризовий інформаційний телефон 1247.

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Додаткове оповіщення може надійти із затримкою після спрацювання сирен, тому важливо, щоб першою реакцією людей на звук сигнальної сирени було сховатися в укриття.

За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, найближчими роками уряд виділить ще 1,1 мільярда євро на національну оборону, з яких майже чверть інвестують у внутрішню безпеку, включно із захистом населення.

"Сирени можуть бути використані як на національному рівні, так і локально, залежно від характеру та масштабу кризи. Вони ніколи не використовуються самостійно, а тільки разом із додатковим оповіщенням", – сказав заступник генерального директора Рятувального департаменту Мартін Ламбінг.

За його словами, відомство планує почати тестування мережі сирен наступного року й аналізуватиме можливості для подальшого розвитку.

Перша мета полягає в тому, щоб до кінця року встановити сирени оповіщення про небезпеку в 22 населених пунктах Естонії. Наразі сирени встановили у більш ніж 15 населених пунктах по всій країні.

У населеному пункті, повністю вкритому сиренами, під час спрацьовування оповіщення звук буде чути в будь-якій частині міста.

Також в Естонії хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття у кожному великому житловому будинку чи закладі іншого типу.