Зеленський прибув до Ватикану на зустріч із Папою

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 жовтня, прибув до Ватикану.

Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".

У Ватикані у Зеленського запланована зустріч із Папою Римським Франциском.

Reuters

Це вже третій візит президента Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 2020 і квітні 2023 року.

Реклама:

Український президент і Папа Франциск також бачились 14 липня на саміті G7, який приймала Італія.

Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці світ "план перемоги".

Також у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.