Зеленський прибув до Італії та зустрівся з Мелоні

Президент Володимир Зеленський прибув до Італії та в зустрівся із із главою італійського уряду Джорджією Мелоні.

Про це стало відомо із трансляції Офісу президента, передає "Європейська правда".

Раніше повідомлялося, що Зеленський проведе переговори з Мелоні під час свого перебування в Римі цього тижня.

Скриншот: ОП

Скриншот: ОП

У четвер, 10 жовтня, Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном. Він запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

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Президент зокрема розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.