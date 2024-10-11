Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл в Ватикан.

Об этом сообщает ANSA, информирует "Европейская правда".

В Ватикане у Зеленского запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

Reuters

Это уже третий визит президента Зеленского в Ватикан. Ранее он бывал здесь в феврале 2020 и апреле 2023 года.

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Украинский президент и Папа Франциск также виделись 14 июля на саммите G7, который принимала Италия.

Накануне Зеленский прибыл в Рим и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. На встрече он представил итальянскому премьеру мир "план победы".

Также в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.