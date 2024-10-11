В Балтійському морі поблизу Німеччини загорівся танкер з нафтою

У Балтійському морі біля берегів німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія горить танкер, завантажений нафтою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Об'єднане федеральне і земельне командування з надзвичайних ситуацій в Куксгафені повідомило, що морський рятувальний крейсер і два кораблі боролися з пожежею, що спалахнула вранці на 73-метровому танкері "Анніка".

фото Andreas Meyer

Семеро моряків, які перебували на борту судна, що ходить під німецьким прапором, вже врятовані і доставлені на берег. Радіостанція Ostseewelle спочатку повідомила, що кілька людей отримали поранення.

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Дим з палаючого судна було видно аж до узбережжя, повідомило Німецьке товариство порятунку людей, які зазнали корабельної аварії. Інші подробиці і причина пожежі поки не відомі.

За даними аварійної команди, на "Анніці", яка стояла на якорі між Варнемюнде і Кюлунгсборном у Мекленбурзькій затоці, перебувають близько 640 тонн нафти. Судно також утримував на місці буксир. За повідомленнями, кілька команд пожежників були на шляху до постраждалого судна на гелікоптері.

Нагадаємо, у Нідерландах у військово-морському порту Ден Хелдер наприкінці літа нетривалий час вирувала пожежа на фрегаті Zr. Ms. Evertsen.