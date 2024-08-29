У Нідерландах сталася пожежа на військовому кораблі

У Нідерландах у військово-морському порту Ден Хелдер нетривалий час вирувала пожежа на фрегаті Zr. Ms. Evertsen.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За словами представника ВМС Нідерландів, пожежа сталася в одному з дизель-генераторів корабля. Чи виникла пожежа там, поки що з'ясовується.

Пожежна служба отримала перше повідомлення про пожежу невдовзі після 11:30. За словами пожежників, джерело загоряння на військовому кораблі було важко знайти, "тому що там багато маленьких кімнат і коридорів".

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Ніхто в результаті інциденту не постраждав, всі вчасно покинули судно.

Фрегат був прийнятий на озброєння військово-морського флоту в 2005 році. Зараз корабель перебуває у військово-морському порту на верфі для переобладнання. За словами представника Королівського військово-морського флоту, планується, що незабаром він буде знову введений в експлуатацію.

Корабель є одним з фрегатів протиповітряної оборони і командних фрегатів флоту. Невідомо, скільки людей перебувало на борту під час пожежі.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року в районі норвезької комуни Ейгарден у губернії Хордаланд танкер Sola TS зіткнувся з фрегатом ВМС Норвегії Helge Ingstad зі 137 членами екіпажу на борту. В результаті зіткнення постраждали 8 людей, фрегат же отримав серйозні пошкодження. За допомогою буксирів судно відтягнули до нафтового терміналу Стура нафтогазової компанії Equinor. За декілька днів корабель затонув.