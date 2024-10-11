Politico розкрило топ-5 запитів Зеленського з його турне Європою

Видання Politico розповіло про ключові п’ять прохань, з якими президент України Володимир Зеленський звертається до партнерів під час свого турне європейськими столицями.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у статті від 10 жовтня.

Журналісти видання розмістили ці п’ять запитів з оцінкою шансів на успіх від 1 до 5, де одиниця означає найменші. Такий приписали заклику №1 – щодо запрошення України у НАТО.

Другим закликом Зеленського є прохання про допомогу союзницької ППО у захисті українського неба у паралелі з тим, як країни Заходу допомагають захищатися Ізраїлю. Йдеться передусім про Польщу та Румунію, які могли би збивати російські ракети і дрони, коли ті заходять у прикордонні з цими державами райони.

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Видання вважає, що тут шанси на успіх також мінімальні – союзники побоюються втягнення у прямий конфлікт з Росією.

Одночасно президент України просить далі посилювати ППО. "Попри обнадійливі заяви влітку, поставки призупинилися – але обіцянки тривають", – зазначають у матеріалі.

Серед іншого, щойно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що нові системи IRIS-T мають бути у пакеті військової допомоги на 1,4 млрд євро, який Німеччина готує спільно з Данією, Норвегією і Нідерландами і планує надати до кінця 2024 року..

Третім закликом є зняття обмежень у використанні західної зброї по цілях на території Росії. Журналісти теж оцінюють шанси переконати партнерів як мінімальні, тому що навіть попри підтримку цього новим генсеком Марком Рютте нібито досі зберігається острах, що це може призвести до ще більшого розширення війни і навіть застосування Росією ядерної зброї.

Четвертим проханням називають запит надати потужні далекобійні німецькі ракети Taurus – про що Україна тривалий час наполегливо просила, а потім через категоричне "ні" Шольца про них майже припинили згадувати, принаймні публічно. Politico вважає, що позиція канцлера у цьому питанні і далі буде лишатися непохитною.

П’ятим проханням Зеленського називають інвестиції в український оборонпром, які одночасно і допоможуть Україні самостійно виготовляти необхідне, і стануть поштовхом для розвитку економіки. Тут фактично вже є рух у співпраці з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, норвезькою Nammo і шведською Saab у питаннях спільного виробництва, а такі країни як Данія, Канада та Литва почали розміщувати замовлення в українських компаніях ОПК.

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