Politico раскрыло топ-5 запросов Зеленского из его турне по Европе

Издание Politico рассказало о ключевых пяти просьбах, с которыми президент Украины Владимир Зеленский обращается к партнерам во время своего турне по европейским столицам.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в статье от 10 октября.

Журналисты издания разместили эти пять запросов с оценкой шансов на успех от 1 до 5, где единица означает наименьший. Такую оценку приписали призыву №1 - о приглашении Украины в НАТО.

Вторым призывом Зеленского является просьба о помощи союзнической ПВО в защите украинского неба в параллели с тем, как страны Запада помогают защищаться Израилю. Речь идет прежде всего о Польше и Румынии, которые могли бы сбивать российские ракеты и дроны, когда те заходят в приграничные районы.

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Издание считает, что здесь шансы на успех также минимальны – союзники опасаются втягивания в прямой конфликт с Россией.

Одновременно президент Украины просит дальше усиливать ПВО. "Несмотря на обнадеживающие заявления летом, поставки приостановились – но обещания продолжаются", – отмечают в материале.

Среди прочего, только что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новые системы IRIS-T должны быть в пакете военной помощи на 1,4 млрд евро, который Германия готовит совместно с Данией, Норвегией и Нидерландами и планирует предоставить его до конца 2024 года.

Третьим призывом является снятие ограничений в использовании западного оружия по целям на территории России. Журналисты тоже оценивают шансы убедить партнеров как минимальные, потому что даже несмотря на поддержку этого новым генсеком Марком Рютте якобы до сих пор сохраняется боязнь, что это может привести к еще большему расширению войны и даже применению Россией ядерного оружия.

Четвертой просьбой называют запрос предоставить мощные дальнобойные немецкие ракеты Taurus – о чем Украина долгое время настойчиво просила, а потом из-за категорического "нет" Шольца о них почти перестали вспоминать, по крайней мере публично. Politico считает, что позиция канцлера в этом вопросе и дальше будет оставаться непоколебимой.

Пятой просьбой Зеленского называют инвестиции в украинский оборонпром, которые одновременно и помогут Украине самостоятельно производить необходимое, и станут толчком к развитию экономики. Здесь фактически уже есть движение в сотрудничестве с немецким оружейным концерном Rheinmetall, норвежской Nammo и шведской Saab в вопросах совместного производства, а такие страны, как Дания, Канада и Литва, начали размещать заказы в украинских компаниях ОПК.

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