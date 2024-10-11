США відреагували на смерть журналістки Рощиної у полоні в Росії

Посольство США в Україні назвало смерть у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної нагадуванням про те, як Росія поводиться з нелояльними до режиму медійниками.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала у своєму X (Twitter) посол США Бріджит Брінк.

Брінк написала, що "глибоко стривожена" звісткою про загибель Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account. Реклама: October 11, 2024

"Її трагічна смерть привертає увагу до того, що у Росії тривають викрадення та ув’язнення медійників, кричущий наступ на незалежні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це", – написала посол.

Оновлено: невдовзі після публікації цієї новини допис зник з особистого Twitter Бріджит Брінк, натомість заяву ідентичного змісту опублікували в обліковому записі посольства США.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account. – U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 11, 2024

У ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної та вимагають забезпечити належне розслідування обставин її смерті.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину.

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше про Вікторію Рощину – у пам'ятній статті від колег: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості