Укр Рус Eng

США відреагували на смерть журналістки Рощиної у полоні в Росії

оновлено
Новини — П'ятниця, 11 жовтня 2024, 19:16 — Марія Ємець

Посольство США в Україні назвало смерть у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної нагадуванням про те, як Росія поводиться з нелояльними до режиму медійниками.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала у своєму X (Twitter) посол США Бріджит Брінк.

Брінк написала, що "глибоко стривожена" звісткою про загибель Вікторії Рощиної за ґратами у Росії. 

"Її трагічна смерть привертає увагу до того, що у Росії тривають викрадення та ув’язнення медійників, кричущий наступ на незалежні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це", – написала посол. 

Оновлено: невдовзі після публікації цієї новини допис зник з особистого Twitter Бріджит Брінк, натомість заяву ідентичного змісту опублікували в обліковому записі посольства США.

У ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної та вимагають забезпечити належне розслідування обставин її смерті. 

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. 

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше про Вікторію Рощину – у пам'ятній статті від колег: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ
Реклама: