США отреагировали на смерть журналистки Рощиной в плену в России

Посольство США в Украине назвало смерть в плену РФ украинской журналистки Виктории Рощиной напоминанием о том, как Россия обращается с нелояльными к режиму медийщиками.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала в своем X (Twitter) посол США Бриджит Бринк.

Бринк написала, что "глубоко встревожена" известием о гибели Виктории Рощиной в заключении в России.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account. Реклама: October 11, 2024

"Ее трагическая смерть привлекает внимание к тому, что в России продолжаются похищения и заключения медийщиков, вопиющее наступление на независимые СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности за это", – написала посол.

Обновлено: через некоторое время после публикации новости твит исчез из личного Twitter Бриджит Бринк; заявление идентичного содержания опубликовали в аккаунте посольства США.

Deeply troubled by the death of Ukrainian journalist Viktoria Roshchina while in Russian custody. Her tragic death highlights Russia’s ongoing kidnapping & imprisonment of journalists, a blatant attack on free media & truth. Russia will be held to account. – U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 11, 2024

В ЕС выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной и требуют обеспечить надлежащее расследование обстоятельств ее смерти.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.

10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Больше о Виктории Рощину – в памятной статье от коллег: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия