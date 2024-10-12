Як "газовий тиск" змусить Придністров'я приєднатися до Молдови та які наслідки це матиме
Новини — Субота, 12 жовтня 2024, 09:30 —
Серед усіх міжнародних збройних конфліктів у світі немає двох однакових. Навіть якщо держава-агресорка та сама. Відмінність між російською окупацією частин України та Молдови ілюструє цю тезу якнайкраще: ці дві історії відрізняються буквально за всіма показниками.
Попри це, в Україні багато хто волів би вирішити придністровський конфлікт за українськими лекалами – через операцію ЗСУ. Водночас експерти-міжнародники одностайно виступають проти і наполягають: це матиме вкрай негативні наслідки, а замість стабільної прозахідної Молдови ми можемо отримати протилежний результат.
Про сценарії примусової реінтеграції Молдови, тобто такої, що починається не внаслідок досягнутих між сторонами домовленостей, – в статті на основі аналізу редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка у співпраці з Black Sea Security Forum Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки. Далі – стислий її виклад.
Придністров’я – частина міжнародно визнаної території Молдови, яка перебуває поза контролем конституційної влади країни.
Придністровський регіон називає себе "незалежним", хоча цю "незалежність" не визнає жоден член ООН, навіть Росія, яка насправді контролює регіон через розміщений там військовий контингент: на території Придністров’я без дозволу Молдови розміщено Оперативну групу російських військ (ОГРВ).
Придністровський конфлікт має низку унікальних особливостей.
Перше за все, це те, що у суспільстві Молдови немає сильного відчуття єдності з окупованою територією.
Друга особливість: ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.
А ще у Молдові є широкий консенсус (і в суспільстві, і серед політиків) про неприпустимість військового сценарію.
Чому військова операція у Придністров’ї суперечить інтересам України?
З одного боку, якщо виходити суто з військової логіки, ця ідея має сенс. Військова потужність російської армії та її проксі у Придністров’ї дуже обмежена і не може бути поповнена через відсутність шляхів постачання з РФ. У регіоні також відсутня сучасна номенклатура озброєння.
Але це не означає, що Придністров’я у разі зіткнення із ЗСУ миттєво капітулює. Отже, це неуникно призведе до втрат, зокрема й серед цивільного населення, що додатково погіршить негативні наслідки цього сценарію.
Операція ЗСУ завдасть удару передусім по проєвропейській владі Молдови, яка має проблеми з рейтингом перед президентськими і парламентськими виборами 2024–2025 років.
Утім, чи можна говорити, що війна у Придністров’ї виключена? Ні. Існує теоретична можливість, що Придністров’я спровокує ЗСУ. У цьому разі дії України будуть виправдані.
Крім того, схоже, що у Києві не виключають обмеженої операції із захоплення військових складів росіян у селі Ковбасна.
Військова ліквідація ОГРВ – не єдиний сценарій примусової реінтеграції Молдови.
Інший сценарій – це "газовий тиск". По суті, існування сепаратистського режиму тримається на російському газі.
Чи не виявиться одного дня, що військові дії РФ призвели до пошкодження газотранспортної системи, яка качає газ у Придністров’я? Що станеться у разі припинення газових дотацій?
Насамперед це означатиме колапс бюджету фактичної влади, у багатьох людей зникнуть засоби до існування. Гуманітарну криза посилить дефіцит енергоресурсів.
Усе це має призвести до доволі швидкого падіння режиму, який буде змушений домовлятися з Кишиневом про об’єднання.
Отже, навіть хаотичний, примусовий сценарій може завершитися переговорною домовленістю про реінтеграцію Молдови.
Будуть серйозні виклики й у питанні реінтеграції суспільства, гуманітарному аспекті тощо.
Докладніше – в матеріалі Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки.