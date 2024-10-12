Як "газовий тиск" змусить Придністров'я приєднатися до Молдови та які наслідки це матиме

Серед усіх міжнародних збройних конфліктів у світі немає двох однакових. Навіть якщо держава-агресорка та сама. Відмінність між російською окупацією частин України та Молдови ілюструє цю тезу якнайкраще: ці дві історії відрізняються буквально за всіма показниками.

Попри це, в Україні багато хто волів би вирішити придністровський конфлікт за українськими лекалами – через операцію ЗСУ. Водночас експерти-міжнародники одностайно виступають проти і наполягають: це матиме вкрай негативні наслідки, а замість стабільної прозахідної Молдови ми можемо отримати протилежний результат.

Про сценарії примусової реінтеграції Молдови, тобто такої, що починається не внаслідок досягнутих між сторонами домовленостей, – в статті на основі аналізу редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка у співпраці з Black Sea Security Forum Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки. Далі – стислий її виклад.

Придністров’я – частина міжнародно визнаної території Молдови, яка перебуває поза контролем конституційної влади країни.

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Придністровський регіон називає себе "незалежним", хоча цю "незалежність" не визнає жоден член ООН, навіть Росія, яка насправді контролює регіон через розміщений там військовий контингент: на території Придністров’я без дозволу Молдови розміщено Оперативну групу російських військ (ОГРВ).

Придністровський конфлікт має низку унікальних особливостей.

Перше за все, це те, що у суспільстві Молдови немає сильного відчуття єдності з окупованою територією.

Друга особливість: ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.

А ще у Молдові є широкий консенсус (і в суспільстві, і серед політиків) про неприпустимість військового сценарію.

Чому військова операція у Придністров’ї суперечить інтересам України?

З одного боку, якщо виходити суто з військової логіки, ця ідея має сенс. Військова потужність російської армії та її проксі у Придністров’ї дуже обмежена і не може бути поповнена через відсутність шляхів постачання з РФ. У регіоні також відсутня сучасна номенклатура озброєння.

Але це не означає, що Придністров’я у разі зіткнення із ЗСУ миттєво капітулює. Отже, це неуникно призведе до втрат, зокрема й серед цивільного населення, що додатково погіршить негативні наслідки цього сценарію.

Операція ЗСУ завдасть удару передусім по проєвропейській владі Молдови, яка має проблеми з рейтингом перед президентськими і парламентськими виборами 2024–2025 років.

Утім, чи можна говорити, що війна у Придністров’ї виключена? Ні. Існує теоретична можливість, що Придністров’я спровокує ЗСУ. У цьому разі дії України будуть виправдані.

Крім того, схоже, що у Києві не виключають обмеженої операції із захоплення військових складів росіян у селі Ковбасна.

Військова ліквідація ОГРВ – не єдиний сценарій примусової реінтеграції Молдови.

Інший сценарій – це "газовий тиск". По суті, існування сепаратистського режиму тримається на російському газі.

Чи не виявиться одного дня, що військові дії РФ призвели до пошкодження газотранспортної системи, яка качає газ у Придністров’я? Що станеться у разі припинення газових дотацій?

Насамперед це означатиме колапс бюджету фактичної влади, у багатьох людей зникнуть засоби до існування. Гуманітарну криза посилить дефіцит енергоресурсів.

Усе це має призвести до доволі швидкого падіння режиму, який буде змушений домовлятися з Кишиневом про об’єднання.

Отже, навіть хаотичний, примусовий сценарій може завершитися переговорною домовленістю про реінтеграцію Молдови.

Будуть серйозні виклики й у питанні реінтеграції суспільства, гуманітарному аспекті тощо.

Докладніше – в матеріалі Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки.