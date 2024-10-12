Как "газовое давление" заставит Приднестровье присоединиться к Молдове и с какими последствиями
Новости — Суббота, 12 октября 2024, 09:30 —
Среди всех международных вооруженных конфликтов в мире нет двух одинаковых. Даже если государство-агрессор одно и то же. Отличие между российской оккупацией частей Украины и Молдовы иллюстрирует этот тезис как нельзя лучше: эти две истории отличаются буквально по всем показателям.
Несмотря на это, в Украине многие предпочли бы решить приднестровский конфликт по украинским лекалам – с помощью операции ВСУ. В то же время эксперты-международники единодушно выступают против и настаивают: это будет иметь крайне негативные последствия, а вместо стабильной прозападной Молдовы мы можем получить противоположный результат.
О сценариях принудительной реинтеграции Молдовы, то есть такой, которая начинается не вследствие достигнутых между сторонами договоренностей, – в статье на основе анализа редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко в сотрудничестве с Black Sea Security Forum Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях. Далее – краткое ее изложение.
Приднестровье – часть международно признанной территории Молдовы, которая находится вне контроля конституционных властей страны.
Приднестровский регион называет себя "независимым", хотя эту "независимость" не признает ни один член ООН, даже Россия, которая на самом деле контролирует регион благодаря размещенному там военному контингенту: на территории Приднестровья без разрешения Молдовы размещена Оперативная группа российских войск (ОГРВ).
Приднестровский конфликт имеет ряд уникальных особенностей.
Прежде всего, это то, что в обществе Молдовы нет сильного ощущения единства с оккупированной территорией.
Вторая особенность: ни в 1990-м, ни сейчас люди в Тирасполе и Кишиневе не воспринимают друг друга как врагов.
А еще в Молдове есть широкий консенсус (и в обществе, и среди политиков) о недопустимости военного сценария.
Почему военная операция в Приднестровье противоречит интересам Украины?
С одной стороны, если исходить чисто из военной логики, эта идея имеет смысл. Военная мощь российской армии и ее прокси в Приднестровье очень ограничена и не может быть пополнена из-за отсутствия путей снабжения из РФ. В регионе также отсутствует современная номенклатура вооружения.
Но это не означает, что Приднестровье в случае столкновения с ВСУ мгновенно капитулирует. Следовательно, это неизбежно приведет к потерям, в том числе и среди гражданского населения, что дополнительно усугубит негативные последствия этого сценария.
Операция ВСУ нанесет удар прежде всего по проевропейской власти Молдовы, которая имеет проблемы с рейтингом перед президентскими и парламентскими выборами 2024-2025 годов.
Впрочем, можно ли говорить, что война в Приднестровье исключена? Нет. Существует теоретическая возможность, что Приднестровье спровоцирует ВСУ. В этом случае действия Украины будут оправданы.
Кроме того, похоже, что в Киеве не исключают ограниченной операции по захвату военных складов россиян в селе Колбасная.
Военная ликвидация ОГРВ – не единственный сценарий принудительной реинтеграции Молдовы.
Другой сценарий – это "газовое давление". По сути, существование сепаратистского режима держится на российском газе.
Не окажется ли однажды, что военные действия РФ привели к повреждению газотранспортной системы, которая качает газ в Приднестровье? Что произойдет в случае прекращения газовых дотаций?
Прежде всего это будет означать коллапс бюджета фактической власти, у многих людей исчезнут средства к существованию. Гуманитарный кризис усугубит дефицит энергоресурсов.
Все это должно привести к довольно быстрому падению режима, который будет вынужден договариваться с Кишиневом об объединении.
Таким образом, даже хаотичный, принудительный сценарий может завершиться переговорной договоренностью о реинтеграции Молдовы.
Будут серьезные вызовы и в вопросе реинтеграции общества, гуманитарном аспекте и т.д.
Подробнее – в материале Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях.