Как "газовое давление" заставит Приднестровье присоединиться к Молдове и с какими последствиями

Среди всех международных вооруженных конфликтов в мире нет двух одинаковых. Даже если государство-агрессор одно и то же. Отличие между российской оккупацией частей Украины и Молдовы иллюстрирует этот тезис как нельзя лучше: эти две истории отличаются буквально по всем показателям.

Несмотря на это, в Украине многие предпочли бы решить приднестровский конфликт по украинским лекалам – с помощью операции ВСУ. В то же время эксперты-международники единодушно выступают против и настаивают: это будет иметь крайне негативные последствия, а вместо стабильной прозападной Молдовы мы можем получить противоположный результат.

О сценариях принудительной реинтеграции Молдовы, то есть такой, которая начинается не вследствие достигнутых между сторонами договоренностей, – в статье на основе анализа редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко в сотрудничестве с Black Sea Security Forum Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях. Далее – краткое ее изложение.

Приднестровье – часть международно признанной территории Молдовы, которая находится вне контроля конституционных властей страны.

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Приднестровский регион называет себя "независимым", хотя эту "независимость" не признает ни один член ООН, даже Россия, которая на самом деле контролирует регион благодаря размещенному там военному контингенту: на территории Приднестровья без разрешения Молдовы размещена Оперативная группа российских войск (ОГРВ).

Приднестровский конфликт имеет ряд уникальных особенностей.

Прежде всего, это то, что в обществе Молдовы нет сильного ощущения единства с оккупированной территорией.

Вторая особенность: ни в 1990-м, ни сейчас люди в Тирасполе и Кишиневе не воспринимают друг друга как врагов.

А еще в Молдове есть широкий консенсус (и в обществе, и среди политиков) о недопустимости военного сценария.

Почему военная операция в Приднестровье противоречит интересам Украины?

С одной стороны, если исходить чисто из военной логики, эта идея имеет смысл. Военная мощь российской армии и ее прокси в Приднестровье очень ограничена и не может быть пополнена из-за отсутствия путей снабжения из РФ. В регионе также отсутствует современная номенклатура вооружения.

Но это не означает, что Приднестровье в случае столкновения с ВСУ мгновенно капитулирует. Следовательно, это неизбежно приведет к потерям, в том числе и среди гражданского населения, что дополнительно усугубит негативные последствия этого сценария.

Операция ВСУ нанесет удар прежде всего по проевропейской власти Молдовы, которая имеет проблемы с рейтингом перед президентскими и парламентскими выборами 2024-2025 годов.

Впрочем, можно ли говорить, что война в Приднестровье исключена? Нет. Существует теоретическая возможность, что Приднестровье спровоцирует ВСУ. В этом случае действия Украины будут оправданы.

Кроме того, похоже, что в Киеве не исключают ограниченной операции по захвату военных складов россиян в селе Колбасная.

Военная ликвидация ОГРВ – не единственный сценарий принудительной реинтеграции Молдовы.

Другой сценарий – это "газовое давление". По сути, существование сепаратистского режима держится на российском газе.

Не окажется ли однажды, что военные действия РФ привели к повреждению газотранспортной системы, которая качает газ в Приднестровье? Что произойдет в случае прекращения газовых дотаций?

Прежде всего это будет означать коллапс бюджета фактической власти, у многих людей исчезнут средства к существованию. Гуманитарный кризис усугубит дефицит энергоресурсов.

Все это должно привести к довольно быстрому падению режима, который будет вынужден договариваться с Кишиневом об объединении.

Таким образом, даже хаотичный, принудительный сценарий может завершиться переговорной договоренностью о реинтеграции Молдовы.

Будут серьезные вызовы и в вопросе реинтеграции общества, гуманитарном аспекте и т.д.

Подробнее – в материале Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях.