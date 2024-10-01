Zeit: Шольц вперше за два роки хоче подзвонити Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером Росії Владіміром Путіним.

Про це виданню Die Zeit стало відомо з урядових кіл, пише "Європейська правда".

За повідомленням, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Шольц стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним, якщо йому це вдасться.

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Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року.

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з Путіним у 2022 році.

Нагадаємо, у середині жовтня в Німеччині відбудуться переговори щодо подальшої підтримки України за участю президента Джо Байдена та інших світових лідерів.

США та Німеччина є найбільшими постачальниками зброї в Україну.

Минулого тижня на полях Генеральної асамблеї ООН відбувалась зустріч Володимира Зеленського й канцлера Олафа Шольца за зачиненими дверима без перекладачів.

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