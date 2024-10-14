Німецький уряд підтвердив візит Байдена цього тижня
Речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що президент США Джо Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.
За словами речника, уряд Німеччини перебуває в тісній консультації з урядом США щодо деталей візиту. Він поки що не зміг надати жодних подробиць.
Державний візит з усіма протокольними почестями був запланований на кінець минулого тижня, але Байден скасував його в найкоротші терміни через ураган у США. Як наслідок, саміт на підтримку України на американській авіабазі в Рамштайні також був скасований.
Згідно з оприлюдненою раніше у ЗМІ інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".
При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею, 18 жовтня.
Також ЗМІ повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України під час цього візиту Байдена не відбудеться.