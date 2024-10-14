Немецкое правительство подтвердило визит Байдена на этой неделе

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что президент США Джо Байден должен приехать в Германию в конце недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По словам представителя, правительство Германии находится в тесной консультации с правительством США относительно деталей визита. Он пока не смог предоставить никаких подробностей.

Государственный визит со всеми протокольными почестями был запланирован на конец прошлой недели, но Байден отменил его в кратчайшие сроки из-за урагана в США. Как следствие, саммит в поддержку Украины на американской авиабазе в Рамштайне также был отменен.

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Согласно обнародованной ранее в СМИ информации, президент США Джо Байден планирует в четверг прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".

При этом, как указано, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем – пятницей, 18 октября.

Также СМИ сообщили, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во время этого визита Байдена не состоится.