Шість країн Західних Балкан ухвалили план дій для створення спільного ринку

Прем'єр-міністри шести країн Західних Балкан на саміті Берлінського процесу в понеділок, 14 жовтня, підписали новий План дій щодо створення єдиного регіонального ринку, який є частиною плану зростання Європейського Союзу для Західних Балкан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Новий План дій щодо Єдиного регіонального ринку, який був підписаний у Берліні 14 жовтня, ґрунтується на результатах попереднього Плану дій на 2021-2024 роки, прийнятого на саміті Берлінського процесу 2020 року в Софії.

Серед його результатів були зниження цін на послуги роумінгу на Західних Балканах, декларація про роумінг між ЄС та Західними Балканами, відкриття "зелених коридорів" під час пандемії коронавірусу, а також низка угод для полегшення пересування громадян, студентів та експертів у регіоні.

Реклама:

Господар нинішнього саміту, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новий План дій зокрема передбачає про тіснішу співпрацю у боротьбі з нелегальною міграцією.

Крім того, шість західнобалканських держав підписали угоду про доступ до вищої освіти, метою якої є підвищення мобільності студентів та забезпечення їх права на навчання в акредитованих закладах вищої освіти регіону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що країни Західних Балкан повинні отримати перші гроші в межах Плану зростання до кінця 2024 року.

"П'ять із шести програм реформ будуть ухвалені на цьому тижні, а це означає, що виплата шести мільярдів євро з Плану зростання може початися до кінця року", – сказала вона, маючи на увазі всі країни, окрім Боснії і Герцеговини.

Йдеться про Механізм реформ і зростання (Reform and Growth Facility) на суму 6 мільярдів євро, схвалений Радою ЄС у травні. Механізм покликаний підтримати реформи та економічне зростання країн Західних Балкан, що прагнуть членства в ЄС.

Нагадаємо, Берлінський процес – це міжурядова ініціатива, заснована у 2014 році й спрямована на зближення країн Західних Балкан і ЄС та допомогу їм у побудові взаємних відносин на основі європейських цінностей.

Вона слугує платформою для співпраці на високому рівні між офіційними особами Албанії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Косово, Північної Македонії та Сербії, а в центрі уваги – створення спільного регіонального ринку, на якому проживає близько 18 мільйонів людей.

Читайте також, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС.