ЄС схвалив план підтримки країн Західних Балкан на 6 млрд євро

Рада Європейського Союзу 7 травня остаточно схвалила Механізм реформ і зростання (Reform and Growth Facility), покликаний підтримати реформи та економічне зростання країн Західних Балкан, що прагнуть членства в ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Механізм підтримки західнобалканських країн – а саме Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Північної Македонії, Сербії та Чорногорії – охоплює 2024-2027 роки, передбачає надання до 2 мільярдів євро у вигляді грантів і 4 мільярдів євро – у вигляді кредитів.

Надання допомоги залежатиме від проведення реформ, які мають привести економіки Західних Балкан у відповідність до правил Євросоюзу.

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"Фонд буде підтримувати низку соціально-економічних та фундаментальних реформ, зокрема реформи, пов'язані з верховенством права та основними правами", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Окремо Рада Євросоюзу заявила, що передумовою для отримання допомоги Сербією і Косовом є "їхня конструктивна взаємодія з вимірюваним прогресом і відчутними результатами в нормалізації їхніх відносин".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уперше анонсувала план допомоги Західним Балканам на 6 мільярдів євро у жовтні 2023 року. Пізніше в Єврокомісії деталізували наміри прискорити їхню інтеграцію в ЄС.

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