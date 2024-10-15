Швеція планує до 2030 року вкласти в оборону 15 млрд євро

Уряд Швеції пропонує протягом наступних 5 років інвестувати в оборону близьк 15 мільярдів євро.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Пол Йонсон.

Йонсон зазначив, що уряд планує виділити на інвестиції в оборону до 2030 року 174 млрд шведських крон – близько 15 млрд євро. На систему цивільного захисту хочуть виділити 35,5 млрд крон.

"Ми зараз проходимо непрості часи. Потрібно квапитися з розбудовою міцнішої оборони" – сказав він.

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Міністр пояснив, що йдеться і про зміну безпекової ситуації після відкритого нападу Росії на Україну, і про витрати, пов’язані з повноцінною інтеграцією Швеції у НАТО.

План інвестицій передбачає, що у 2028 році Швеція витрачатиме на оборону 2,6% свого ВВП.

Серед іншого, планується збільшити призов до 12 тисяч осіб на рік до 2030-х років та частіше проводити навчання резервістів. Також планується закупівля додаткових боєприпасів, кораблів та засобів ППО. Крім того, зроблять акцент на впровадження в армії безпілотних технологій.

Інвестиції в систему цивільного захисту мають на меті підвищити стійкість країни у разі війни.

Міністр з цивільного захисту Карл-Оскар Болін пояснив, що у цьому контексті хочуть комплексно розглядати шість сфер – комунікації, транспорт, продовольство, енерго– й водопостачання, охорона здоров’я та роботу служб надзвичайних ситуацій.

На його думку, життєздатність усіх цих сфер в Україні під час повномасштабної війни відіграла критично важливу роль для стійкості українського суспільства.

Раніше повідомляли, що оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним.

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