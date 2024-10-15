Швеция планирует до 2030 года вложить в оборону 15 млрд евро

Правительство Швеции предлагает в течение следующих 5 лет инвестировать в оборону около 15 миллиардов евро.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Пол Йонсон.

Йонсон отметил, что правительство планирует выделить на инвестиции в оборону до 2030 года 174 млрд шведских крон – около 15 млрд евро. На систему гражданской защиты хотят выделить 35,5 млрд крон.

"Мы сейчас проходим непростые времена. Нужно торопиться с развитием более прочной обороны", – сказал он.

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Министр пояснил, что речь идет и об изменении ситуации безопасности после открытого нападения России на Украину, и о расходах, связанных с полноценной интеграцией Швеции в НАТО.

План инвестиций предусматривает, что в 2028 году Швеция будет тратить на оборону 2,6% своего ВВП.

Среди прочего, планируется увеличить призыв до 12 тысяч человек в год до 2030-х годов и чаще проводить обучение резервистов. Также планируется закупка дополнительных боеприпасов, кораблей и средств ПВО. Кроме того, сделают акцент на внедрение в армии беспилотных технологий.

Инвестиции в систему гражданской защиты имеют целью повысить устойчивость страны в случае войны.

Министр по гражданской защите Карл-Оскар Болин объяснил, что в этом контексте хотят комплексно рассматривать шесть сфер – коммуникации, транспорт, продовольствие, энерго– и водоснабжение, здравоохранение и работу служб чрезвычайных ситуаций.

По его мнению, жизнеспособность всех этих сфер в Украине во время полномасштабной войны сыграла критически важную роль для устойчивости украинского общества.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным.

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