Опитування Reuters: Рейтинги Трампа і Гарріс не змінились

Загальнонаціональний рейтинг кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа за останній тиждень не змінився, водночас виборці виявляють більшу готовність узяти участь у голосуванні.

Про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Як і рівно тиждень тому, загальнонаціональний рейтинг Гарріс в опитуванні становить 46%, а Трампа – 43%.

Кандидатку від Демократичної партії респонденти позитивніше оцінювали, коли йшлось про протидію політичному екстремізму, загрозам демократії, а також політику у сфері охорони здоров'я.

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Натомість експрезидента США вважають більш компетентним у питаннях економіки, безробіття та робочих місць.

Близько 78% опитаних Reuters/Ipsos виборців, які зареєструвались для участі у виборах, заявили, що "абсолютно впевнені", що віддадуть голос на президентських виборах. Цей показник більший, ніж у жовтні 2020 року в тому ж опитуванні – 74%.

Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.

Опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які достроково проголосують у ключових штатах, обрали Трампа.

Водночас 47% підтримали його опонентку від демократів Гарріс, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.