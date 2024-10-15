Опрос Reuters: Рейтинги Трампа и Харрис не изменились

Общенациональный рейтинг кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа за последнюю неделю не изменился, в то же время избиратели проявляют большую готовность принять участие в голосовании.

Об этом свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Как и ровно неделю назад, общенациональный рейтинг Харрис в опросе составляет 46%, а Трампа – 43%.

Кандидата от Демократической партии респонденты положительно оценивали, когда речь шла о противодействии политическому экстремизму, угрозам демократии, а также политику в сфере здравоохранения.

Реклама:

Зато экс-президента США считают более компетентным в вопросах экономики, безработицы и рабочих мест.

Около 78% опрошенных Reuters/Ipsos избирателей, которые зарегистрировались для участия в выборах, заявили, что "абсолютно уверены", что отдадут голос на президентских выборах. Этот показатель больше, чем в октябре 2020 года в том же опросе – 74%.

Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате, напоминает Reuters.

Опрос Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показал, что 48% избирателей, которые досрочно проголосуют в ключевых штатах, выбрали Трампа.

В то же время 47% поддержали его оппонентку от демократов Харрис, а еще 5% респондентов заявили, что выбрали другой вариант или еще не голосовали.