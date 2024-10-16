У Кракові судять двох "вагнерівців", які розклеювали вербувальні листівки

У Краківському окружному суді розпочався судовий процес над двома росіянами, які були найняті російською групою Вагнера для розклеювання у Кракові листівок із закликом вступати до цієї організації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Андрєя Г. і Алексєя Т. звинуватили в діяльності іноземної розвідки та участі в міжнародному збройному об'єднанні з метою вчинення терористичних злочинів.

Обидва росіянина нібито брали участь у процесі вербування нових членів до групи Вагнера, а також поширювали наклейки з QR-кодом для полегшення вступу до організації.

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Обидва росіянина сиділи на лаві підсудних. Один сказав, що до арешту працював директором швейної фабрики, а інший зізнався, що був безробітним.

Обвинувальний акт був поданий у червні прокурором Малопольського відділу по боротьбі з організованою злочинністю. Матеріали справи налічують 600 сторінок.

Відомо, що один з росіян не визнає своєї провини. Він також відмовився давати пояснення. Обидва затримані нібито діяли в Польщі – у Кракові та Варшаві, а також в інших країнах Європейського Союзу, зокрема в Берліні та Парижі.

"Листівки групи Вагнера ми взяли в Москві. Ми мали розклеїти 3 тисячі листівок у Кракові та Варшаві, але змогли розклеїти лише 200. Ми мали сфотографувати їх після розклеювання. Я не хотів займатися пропагандою, я просто хотів заробити гроші", – сказав один з росіян у залі суду.

Чоловіки були затримані співробітниками Агентства внутрішньої безпеки у серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Перед цим у Кракові з’явилися наліпки із закликом приєднатися до групи Вагнера.

Група Вагнера фінансувалася Кремлем (як визнав сам Владімір Путін) і діяла як його неформальна збройна рука з 2014 року. Вона була створена під крилом російської військової розвідки.

Вагнерівці були присутні в Україні під час анексії Криму та активно діяли на Донбасі у 2014 році. Пізніше "вагнерівці" з'являлися в Сирії, Африці. З початком повномасштабної війни вони були інтегровані в російські військові операції під час вторгнення в Україну.