В Кракове судят двух "вагнеровцев", которые расклеивали вербовочные листовки

В Краковском окружном суде начался судебный процесс над двумя россиянами, которые были наняты российской группой Вагнера для расклейки в Кракове листовок с призывом вступать в эту организацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Андрея Г. и Алексея Т. обвинили в деятельности иностранной разведки и участии в международном вооруженном объединении с целью совершения террористических преступлений.

Оба россиянина якобы участвовали в процессе вербовки новых членов в группу Вагнера, а также распространяли наклейки с QR-кодом для облегчения вступления в организацию.

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Оба россиянина сидели на скамье подсудимых. Один сказал, что до ареста работал директором швейной фабрики, а другой признался, что был безработным.

Обвинительный акт был подан в июне прокурором Малопольского отдела по борьбе с организованной преступностью. Материалы дела насчитывают 600 страниц.

Известно, что один из россиян не признает своей вины. Он также отказался давать объяснения. Оба задержанные якобы действовали в Польше – в Кракове и Варшаве, а также в других странах Европейского Союза, в частности в Берлине и Париже.

"Листовки группы Вагнера мы взяли в Москве. Мы должны были расклеить 3 тысячи листовок в Кракове и Варшаве, но смогли расклеить только 200. Мы должны были сфотографировать их после расклейки. Я не хотел заниматься пропагандой, я просто хотел заработать деньги", – сказал один из россиян в зале суда.

Мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Перед этим в Кракове появились наклейки с призывом присоединиться к группе Вагнера.

Группа Вагнера финансировалась Кремлем (как признал сам Владимир Путин) и действовала как его неформальная вооруженная рука с 2014 года. Она была создана под крылом российской военной разведки.

Вагнеровцы присутствовали в Украине во время аннексии Крыма и активно действовали на Донбассе в 2014 году. Позже "вагнеровцы" появлялись в Сирии, Африке. С началом полномасштабной войны они были интегрированы в российские военные операции во время вторжения в Украину.