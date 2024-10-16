Рютте знає про "план перемоги" і каже, що обговорює його із союзниками НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що був ознайомлений зі змістом "плану перемоги", який Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, та обговорює його із союзниками в Альянсі.
Про це він сказав на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном у середу, 16 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Рютте сказав, що регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами "плану перемоги".
"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – додав генсек.
Він зазначив, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але Альянс обговорює "план перемоги" і використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".
Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
Більше про нього дивіться у відео "ЄвроПравди".