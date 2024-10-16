У Раді розкрили деталі "плану перемоги", який представив депутатам Зеленський

"План перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Як повідомляє "Європейська правда", такі деталі розкрив депутат Олексій Гончаренко. Трансляцію виступу Зеленського у Раді опублікували із затримкою.

Перший пункт плану передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Другий пункт – про перенесення війни на територію Росії, щоб змінювати настрої пересічних росіян, залучення союзників до збиття російських ракет і дронів в українському небі та зняття далекобійних обмежень для застосування Україною західної зброї.

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Третій пункт передбачає розміщення в Україні "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування", достатнього для захисту України в майбутньому. Для цього пункту є таємний додаток, який передали західним партнерам.

У ньому ж йдеться про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні.

Четвертий пункт – щодо угоди України із союзниками – ЄС і США – про інвестиції у видобуток в Україні цікавих для багатьох країн цінних ресурсів – урану, титану і літію, що буде перевагою для усіх сторін.

Пʼятий пункт плану розрахований "на післявоєнний час" і передбачає використання унікального досвіду українських військових для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи.

17-18 жовтня Володимир Зеленський виступить на засіданні Європейської ради і також має представити там "план перемоги".

Минулого тижня президент України здійснив турне ключовими європейськими столицями і розповів деталі плану лідерам Британії, Франції, Німеччини та Італії.