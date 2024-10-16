Президентка Грузії: Розворот влади в бік Росії "може бути планом"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі, що проросійські дії влади Грузії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками тіньового олігарха країни Бідзіни Іванішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Politico.

Зурабішвілі зізналась, що розворот партії влади "Грузинська мрія" в бік Росії залишається для неї.

"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути план. Можливо, зв'язки (Іванішвілі. – Ред.) з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", – сказала вона.

Реклама:

Президентка Грузії зауважила, що вся історія її країни вказує на Росію як головний ризик.

"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає логічного, раціонального пояснення цьому (проросійському розвороту влади. – Ред.)", – сказала Зурабішвілі.

В останні місяці "Грузинська мрія" ухвалила низку кроків, які викликали гостру критику Заходу – від ухвалення закону про "іноагентів" до заборони "пропаганди ЛГБТ".

На цьому тлі Євросоюз заморозив відносини з Тбілісі, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Європейського Союзу

Вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня. Вони зіштовхнули керівну партію з розколотою прозахідною опозицією. За виборчим процесом пильно стежать міжнародні партнери країни.

Читайте також: Революція можлива: як Грузія готується до вирішальних виборів і вуличних протистоянь.