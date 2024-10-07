Посол ЄС: За нинішньої влади Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Європейського Союзу.

Заяву посла наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, керівництво Грузії віддаляє народ країни від членства в ЄС попри його бажання.

Герчинський вважає надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС своїм найбільшим успіхом у дипломатичній кар'єрі.

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"Але що сталося після того, як ви отримали статус кандидата? Більшість населення, опозиційні партії хочуть вступити до Європейського Союзу, але уряд відчужує людей від членства в ньому. Члени грузинського уряду далекі від цінностей Європейського Союзу", – зазначив дипломат.

Він висловив сподівання, що після жовтневих парламентських виборів Грузія повернеться "до шляху до ЄС, який було призупинено на цьому етапі".

Герчинський додав, що ЄС готовий відновити переговори з Грузією, якщо у неї буде демократичний уряд

"На жаль, я маю сказати вам, що за нинішньої керівної партії Грузія ніколи не стане членом Європейського Союзу", – резюмував він.

Після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Нещодавно стало відомо, що ЄС готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Крім того, Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.