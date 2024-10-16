Польща, Німеччина та Швеція очолили операції НАТО в Балтійському морі

Протягом наступних чотирьох років Польща, Німеччина і Швеція перебирають на себе командування військово-морськими навчаннями і операціями Північноатлантичного Альянсу в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Генеральний штаб Війська Польського.

Про те, що ротаційне командування операціями НАТО в Балтійському морі перейде до Польщі, Німеччини та Швеції, ще в червні оголосив польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Протягом цього командування в Польщі також створять Польські військово-морські сили POLMARFOR, які, як очікується, візьмуть на себе командування силами Альянсу наприкінці 2028 року.

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Командно-тактична група "Балтика" (CTF Baltic), яка перебирає на себе командування силами НАТО в Балтійському морі, була створена на базі оперативного командування німецьких ВМС DEU MARFOR в Ростоку після додавання національних елементів з Польщі і Швеції.

У польському Генштабі вказують, що Балтійське море має важливе значення як транспортний хаб і джерело зборів за морські перевезення.

З цих причин навчання ВМС Польщі і НАТО будуть зосереджені на операціях, пов'язаних з охороною і обороною морських шляхів сполучення, збереженням контролю на морі і запобіганням морській блокаді Балтійського моря, додали там.

У межах навчань основна увага приділяється протидії атакам з води, повітря і підводних човнів. Також відпрацьовуватимуть боротьбу з тероризмом, піратством, стабілізаційні та гуманітарні операції.

Нагадаємо, у травні колишній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

Читайте більше про претензії Росії на морські кордони в архівній статті "ЄвроПравди".