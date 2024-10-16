Польша, Германия и Швеция возглавили операции НАТО в Балтийском море

В течение следующих четырех лет Польша, Германия и Швеция берут на себя командование военно-морскими учениями и операциями Североатлантического Альянса в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Генеральный штаб Войска Польского.

О том, что ротационное командование операциями НАТО в Балтийском море перейдет к Польше, Германии и Швеции, еще в июне объявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В течение этого командования в Польше также создадут Польские военно-морские силы POLMARFOR, которые, как ожидается, возьмут на себя командование силами Альянса в конце 2028 года.

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Командно-тактическая группа "Балтика" (CTF Baltic), которая берет на себя командование силами НАТО в Балтийском море, была создана на базе оперативного командования немецких ВМС DEU MARFOR в Ростоке после добавления национальных элементов из Польши и Швеции.

В польском Генштабе указывают, что Балтийское море имеет важное значение как транспортный хаб и источник сборов за морские перевозки.

По этим причинам учения ВМС Польши и НАТО будут сосредоточены на операциях, связанных с охраной и обороной морских путей сообщения, сохранением контроля на море и предотвращением морской блокады Балтийского моря, добавили там.

В рамках учений основное внимание уделяется противодействию атакам с воды, воздуха и подводных лодок. Также будут отрабатывать борьбу с терроризмом, пиратством, стабилизационные и гуманитарные операции.

Напомним, в мае бывший главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

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