У Фінляндії знову кажуть про можливе потрапляння зброї з України

Фінська поліція отримала інформацію про те, що до місцевих злочинців могла потрапити вогнепальна зброя з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як стверджується в останньому аналітичному звіті фінської поліції, Центральна кримінальна поліція має розвідувальні дані про те, що вогнепальна зброя з України потрапила до рук злочинців у Фінляндії.

Звіт також відзначає, що повномасштабна війна в Україні може мати непередбачувані наслідки для злочинності в ЄС, причому ризики можуть зрости в разі її "заморожування" або завершення.

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"Коли бойові дії вщухнуть, в Європі може почати циркулювати більше наркотиків і вогнепальної зброї, які можуть опинитися в руках злочинних угруповань", – йдеться у звіті фінської поліції.

Уперше про те, що зброя з України могла потрапити до рук фінських злочинців, Центральна кримінальна поліція повідомила в жовтні 2022 року.

Пізніше вона уточнила, що не має доказів того, що ця "контрабандна" зброя – це надана Україні військова допомога з боку західних союзників.