В Финляндии снова говорят о возможном попадании оружия из Украины

Финская полиция получила информацию о том, что к местным преступникам могло попасть огнестрельное оружие из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как утверждается в последнем аналитическом отчете финской полиции, Центральная криминальная полиция имеет разведывательные данные о том, что огнестрельное оружие из Украины попало в руки преступников в Финляндии.

Отчет также отмечает, что полномасштабная война в Украине может иметь непредсказуемые последствия для преступности в ЕС, причем риски могут возрасти в случае ее "замораживания" или завершения.

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"Когда боевые действия утихнут, в Европе может начать циркулировать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок", – говорится в отчете финской полиции.

Впервые о том, что оружие из Украины могло попасть в руки финских преступников, Центральная криминальная полиция сообщила в октябре 2022 года.

Позже она уточнила, что не имеет доказательств того, что это "контрабандное" оружие – это предоставленная Украине военная помощь со стороны западных союзников.