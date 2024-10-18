Майже чверть українців у Європі не хочуть повертатися на Батьківщину

Згідно з опитуванням, майже чверть українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Про це повідомив мюнхенський інститут ifo, посилаючись на власне опитування українських біженців, проведене у червні цього року, повідомляє "Європейська правда".

Залишитися в Європі планує чверть опитаних українців.

"Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно", – сказав Пану Поутваара, директор Центру міграційних досліджень ifo.

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4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження.

"Незабаром після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі", – повідомляє Інститут ifo.

Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. "З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів", – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.