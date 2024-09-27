У Німеччині розповіли, скільки там українських біженців з роботою

У Німеччині більше українських біженців стали влаштовуватись на роботу, розповів міністр праці Німеччини Губертус Гайль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

За словами міністра праці Губертуса Гайля, у вересні 8 500 громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або зайнялися самозайнятістю. Це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

"Ці цифри свідчать про те, що Job Turbo чітко працює", – підкреслив міністр, маючи на увазі ініціативу, спрямовану на інтеграцію біженців на ринок праці.

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Незважаючи на складні економічні умови, у липні 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали. З них близько 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування.

З тих, хто зараз працює, 53 тисячі знайшли невелику роботу з неповним робочим днем, незважаючи на труднощі з адаптацією до нового середовища.

За словами голови Федерального агентства зайнятості Андреа Налес, ринок праці наразі не дуже сприйнятливий до українців. Тим не менш, тенденція рухається в правильному напрямку, сказала Налес.

Однією з перешкод, однак, залишається плутанина з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. На додаток до проблем з визнанням професійних кваліфікацій, мова наразі є обмежуючим фактором у процесі працевлаштування.

Однак, за словами пані Налес, вже реалізуються програми, наприклад, з вивчення мови на робочому місці, тобто після початку роботи.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.

Уповноважений німецького уряду з питань інтеграції біженців на ринку праці Даніель Терценбах виступив на захист грошової допомоги для українських біженців.