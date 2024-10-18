Міністри оборони G7 вперше збираються на окрему зустріч в Італії

Міністри оборони країн Групи семи, а також головний дипломат ЄС вперше зберуться на зустріч щодо питань безпеки й оборони 18-20 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінці італійського головування.

Італія зазначає, що це перша окрема зустріч щодо питань оборони у програмі міністерських зустрічей G7.

На ній планують обговорити "основні конфлікти та зони нестабільності у світі з метою визначити спільні політичні цілі і поділитися думками щодо можливих варіантів дій".

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У програмі буде окрема сесія щодо російсько-української війни, під час якої хочуть "підтвердити єдність широкої міжнародної підтримки Києва з метою досягти справедливого і тривалого миру".

Другою ключовою темою буде конфлікт на Близькому Сході і ситуація у регіоні в цілому.

У зустрічі також візьме участь високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, до формату G7 входять Британія, Франція, Німеччина, Італія, США, Канада і Японія, а також ЄС як союз держав.

У червні лідери "Сімки" погодили ідею кредиту для України на 50 млрд доларів, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених російських активів. На цей час остаточний формат і сума цієї позики ще визначається, оскільки ЄС через спротив Угорщини не вдалося створити запобіжник від несподіваного скасування санкцій проти РФ, якого хотіли США для максимальної участі Вашингтона.

9 жовтня пропозицію підтримала Рада ЄС, голосування у Європарламенті може відбутися наступного тижня.

Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив пропозицію в понеділок 14 жовтня.