Министры обороны G7 впервые собираются на отдельную встречу в Италии

Министры обороны стран Группы семи, а также главный дипломат ЕС впервые соберутся на встречу по вопросам безопасности и обороны 18-20 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на странице итальянского председательства.

Италия отмечает, что это первая отдельная встреча по вопросам обороны в программе министерских встреч G7.

На ней планируют обсудить "основные конфликты и зоны нестабильности в мире с целью определить общие политические цели и поделиться мнениями относительно возможных вариантов действий".

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В программе будет отдельная сессия по российско-украинской войне, во время которой хотят "подтвердить единство широкой международной поддержки Киева с целью достичь справедливого и прочного мира".

Второй ключевой темой будет конфликт на Ближнем Востоке и ситуация в регионе в целом.

Во встрече также примет участие высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, в формат G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Канада и Япония, а также ЕС как союз государств.

В июне лидеры "Семерки" согласовали идею кредита для Украины на 50 млрд долларов, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов. В настоящее время окончательный формат и сумма этого займа еще определяется, поскольку ЕС из-за сопротивления Венгрии не удалось создать предохранитель от неожиданной отмены санкций против РФ, которого хотели США для максимального участия Вашингтона.

9 октября предложение поддержал Совет ЕС, голосование в Европарламенте может состояться на следующей неделе.

Комитет Европарламента по вопросам торговли одобрил предложение в понедельник 14 октября.