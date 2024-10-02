У НАТО привітали відмову Міноборони від об’єднання двох закупівельних агентств

Представництво НАТО в Україні висловило сподівання, що два закупівельних агентства для оборонного сектора і надалі залишаться окремими, та привітало обіцянку найближчим часом почати створення їхніх наглядових рад.

Про це йдеться у заяві представництва від 1 жовтня, пише "Європейська правда".

У заяві нагадали, що реформа закупівель – серед затверджених на саміті НАТО рекомендацій для України для того, щоб вона підвищувала стійкість та обороноздатність і наближалася до критеріїв членства.

"Серед затверджених рекомендацій – що два нещодавно заснованих агентства, Агенція оборонних закупівель, відповідальна за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, відповідальний за нелегальні закупівлі – мають і надалі посилюватися і залишатися окремими агентствами, щонайменш на час війни.

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У рекомендаціях йдеться, що у фокусі уваги має залишатися подальше посилення їхньої спроможності виконувати їхні завдання і підтримання їхньої незалежності та антикорупційних практик, у тому числі завдяки швидкому призначенні незалежної наглядової ради для обох агентств", – йдеться у заяві.

У представництві НАТО додали, що розуміють останню заяву міністра оборони Рустема Умєрова на цю тему як те, що агентства залишаться окремими, та привітали висловлені наміри найближчим часом створити наглядові ради.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани об'єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) в одне підприємство та сказав, що Міноборони хоче "об'єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне".

1 жовтня Умєров заявив про звільнення половини своїх заступників і тоді ж анонсував створення наглядових рад для обох агентств "найближчим часом".