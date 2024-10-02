В НАТО призвали Украину оставить отдельными два агентства оборонных закупок

Представительство НАТО в Украине прокомментировало ситуацию вокруг двух закупочных агентств для оборонного сектора и выразило надежду, что они останутся отдельными и получат свои наблюдательные советы.

Об этом говорится в заявлении представительства от 1 октября, пишет "Европейская правда".

В заявлении напомнили, что реформа закупок есть среди утвержденных на саммите НАТО рекомендаций для Украины, чтобы она повышала устойчивость и обороноспособность и приближалась к критериям членства.

"Среди утвержденных рекомендаций – что два недавно основанных агентства, "Агентство оборонных закупок", ответственное за приобретение летального оружия, и "Государственный оператор тыла", ответственный за нелегальные закупки – должны и в дальнейшем усиливаться и оставаться отдельными агентствами, по меньшей мере на время войны.

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В рекомендациях говорится, что в фокусе внимания должно оставаться дальнейшее усиление их способности выполнять задачи и поддержание их независимости и антикоррупционных практик, в том числе благодаря быстрому назначению независимого наблюдательного совета для обоих агентств", – говорится в заявлении.

В представительстве НАТО добавили, что понимают последнее заявление министра обороны Рустема Умерова на эту тему как то, что агентства останутся отдельными, и приветствовали высказанные намерения в ближайшее время создать наблюдательные советы.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) в одно предприятие и сказал, что Минобороны хочет "объединить по стандартам НАТО все агентства в одно".

1 октября Умеров заявил об увольнении половины своих заместителей и тогда же анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".