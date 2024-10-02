Ексглава МЗС Польщі розкритикував Варшаву за намір шантажувати Україну під час вступу в ЄС

Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович виступив із критикою на адресу чинного польського уряду, звинувачуючи його у намірах створити конфлікт з Україною замість того, аби розблокувати ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії.

Про це йдеться у колонці Чапутовича для видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Колишній очільник МЗС Польщі відзначає, що є багато ознак того, що польське головування в ЄС у першій половині 2025 року буде присвячене шантажу України.

Як відомо, Україна поставила умовою для проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії відновлення знищеного пам’ятника українським воякам на горі Монастир у Польщі. Натомість у Польщі переважає думка, що спершу слід знайти та поховати на Волині останки поляків, а вже потім повертатися до дискусії про те, чи слід позначати могилу українських воїнів дошкою з іменами 62 загиблих.

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Сам Чапутович вважає, що здійснити ці дві речі можна було би паралельно.

"Шанси, що українці погодяться на таку послідовність дій, такі ж, як і шанси, що Німеччина виплатить нам репарації в розмірі, який розрахувала команда Аркадіуша Мулярчика. Отже, суть не в тому, щоб зловити зайчика, а в тому, щоб його погнати. Уряд дійшов висновку, що з Україною вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію", – пише Чапутович.

Відтак, зазначив він, противники членства в України в ЄС нині "потирають руки".

"Але що ми будемо робити, якщо Україна не піддасться на наш шантаж? Можливо, будемо вимагати, щоб ексгумації на Волині були включені в акт про капітуляцію України, поряд з відмовою від Криму і Донбасу. Але найголовніше – не відновлювати пам'ятник у Монастирі!" – саркастично відзначав Яцек Чапутович.

Нещодавно стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці – зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.

А заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що питання ексгумацій жертв Волинської трагедії буде розглядатися у рамках відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до ЄС.

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