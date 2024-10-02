Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за намерение шантажировать Украину при вступлении в ЕС

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил с критикой в адрес действующего польского правительства, обвиняя его в намерениях создать конфликт с Украиной вместо того, чтобы разблокировать эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии.

Об этом говорится в колонке Чапутовича для издания Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Бывший глава МИД Польши отмечает, что есть много признаков того, что польское председательство в ЕС в первой половине 2025 года будет посвящено шантажу Украины.

Как известно, Украина выдвинула условием для проведения эксгумаций польских жертв Волынской трагедии восстановление уничтоженного памятника украинским воинам на горе Монастырь в Польше. При этом в Польше преобладает мнение, что сначала следует найти и похоронить на Волыни останки поляков, а уже потом возвращаться к дискуссии о том, следует ли отмечать могилу украинских воинов доской с именами 62 погибших.

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Сам Чапутович считает, что осуществить эти две вещи можно было бы параллельно.

"Шансы, что украинцы согласятся на такую последовательность действий, такие же, как и шансы, что Германия выплатит нам репарации в размере, который рассчитала команда Аркадиуша Мулярчика. Так что суть не в том, чтобы поймать зайца, а в том, чтобы его погнать. Правительство пришло к выводу, что с Украиной выгоднее создать конфликт, а не разблокировать эксгумацию", – пишет Чапутович.

Поэтому, отметил он, противники членства Украины в ЕС сейчас "потирают руки".

"Но что мы будем делать, если Украина не поддастся на наш шантаж? Возможно, будем требовать, чтобы эксгумации на Волыни были включены в акт о капитуляции Украины, наряду с отказом от Крыма и Донбасса? Но самое главное – не восстанавливать памятник в Монастыре!" – саркастически отмечал Яцек Чапутович.

Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

А заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

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